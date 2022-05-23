Оспа обезьян: что известно о новом вирусе

По оценкам ВОЗ, вероятность пандемии пока низкая

Всемирная организация здравоохранения пока не обладает информацией о возможных мутациях вируса оспы обезьян. Об этом было заявлено на Всемирной ассамблее здравоохранения, проходящей сейчас в Женеве. Случаи заражения людей редким вирусом за последние дни выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии.

Оспа обезьян, её еще иногда называют леопардовой, известна человечеству с прошлого века. Впервые её зафиксировали у приматов. Но внимание обратили тогда, когда болезнь вдруг передалась человеку – заразился девятимесячный младенец. Как это произошло, для ученых до сих пор загадка. Оспу приписали обезьянам, но переносчики на самом деле грызуны. Причем те, которые живут на африканском континенте. Но сейчас вирус внезапно нагрянул в Северную Америку и Европу. Рекорды заболеваемости бьют Португалия, Испания и Британия.

"Сейчас это редкость. Мы сейчас очень внимательно изучаем обстоятельства, при которых передается инфекция. Ни в одном известном нам случае заболевание еще не привело к летальному исходу. В этой стране точно. Наше Агентство по здравоохранению следит за ситуацией пристально", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Лихорадка, слабость, увеличенные лимфоузлы - это первые симптомы. Всё очень похоже на грипп, а потом на теле появляются пузыри. Высыпает на лице, на руках. Вроде бы не смертельно, но к вирусу обычно присоединяется бактериальная инфекция. Сепсис никто не отменял. ВОЗ подтвердила пока 92 случая. И тут же оговорилась: подхвативших обезьянью оспу точно гораздо больше. Ситуация пока непредсказуемая - настолько, что эксперты Всемирной организации здравоохранения экстренно встречаются с минздравами разных стран.

"Это тесный физический контакт, кожа к коже. Поэтому мы ищем заболевших, чтобы помочь им и понять, каков сейчас риск. Должна сказать, что пока большинство выявленных инфицированных имели не очень тяжелую форму заболевания, но все, с кем они вступают в половой контакт, должны быть проинформированы, чтобы мы могли предотвратить дальнейшее распространение", - сказала Мария ван Керкхове, эпидемиолог-инфекционист.

В Африке обезьянья оспа распространена среди детей и беременных женщин. В Европе особенно много заболевших мужчин. По оценкам ВОЗ, вероятность пандемии пока низкая. Однако некоторые страны решили перестраховаться - для заболевших обезьяньей оспой Бельгия, Италия, Великобритания и Арабские Эмираты ввели трехнедельный карантин.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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