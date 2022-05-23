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В Великобритании выявлено более 30 новых случаев оспы обезьян

19:40
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Всего заразились 56 британцев

Более 30 новых случаев оспы обезьян выявлено в Великобритании. Ранее британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщало о 20 случаях с 7 мая.

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"UKHSA подтвердило 36 новых случаев оспы обезьян в Великобритании. Таким образом, общее число случаев достигло 56", - сообщил телеканал Sky News.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно заболевание протекает легко, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако в некоторых случаях возможны осложнения, вплоть до летального исхода. Британское агентство рекомендовало всем, кто имел тесный контакт с больными оспой обезьян, самоизолироваться на 21 день.

Эксперты оценивают риск распространения инфекции среди населения Великобритании как очень низкий. Тем не менее, в период с 15 по 23 мая зафиксировано по меньшей мере 85 случаев заболевания в странах ЕС.

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