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Число жертв обрушения здания в Иране выросло до пяти

20:00
  • понедельник
  • 23 мая 2022

В результате ЧП десятки человек оказались в ловушке

В результате обрушения недостроенного здания на юго-западе Ирана пять человек погибли и еще десятки оказались в ловушке, пишет ISNA.

Иранский Красный Полумесяц сообщил, что спасатели искали не менее 80 человек в развалинах 10-этажного офисного здания "Метрополь" в Абадане.

На снимках в соцсетях видно, что бетонные полы и стальные балки упали на улицу внизу, раздавив несколько автомобилей.

Власти заявили, что причина обрушения выясняется.

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