Ассоциация журналистов Нидерландов через суд оспорит блокировку RT

К журналистам присоединились провайдеры и правозащитники

Блокировку российских СМИ RT и Sputnik в странах Евросоюза оспорит в Европейском суде в Люксембурге Нидерландская ассоциация журналистов. NVJ поддерживают несколько других организаций.

"Группа провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, попросит Европейский суд вынести решение по общеевропейской блокаде российских государственных СМИ RT и Sputnik", - говорится в заявлении на сайте ассоциации.

Журналисты подчеркивают, что Совет министров ЕС принял далеко идущее решение о цензуре этих СМИ поспешно и без надлежащей проверки. В ассоциации не находят оправдания таким недемократическим мерам.

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