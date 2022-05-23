ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ассоциация журналистов Нидерландов через суд оспорит блокировку RT

20:03
  • понедельник
  • 23 мая 2022

К журналистам присоединились провайдеры и правозащитники

Блокировку российских СМИ RT и Sputnik в странах Евросоюза оспорит в Европейском суде в Люксембурге Нидерландская ассоциация журналистов. NVJ поддерживают несколько других организаций.

ЕС официально запретил вещание RT и Sputnik в странах союза
Норвегия отказалась вводить санкции против RT и Sputnik

"Группа провайдеров и организаций, выступающих за свободу интернета и прессы, попросит Европейский суд вынести решение по общеевропейской блокаде российских государственных СМИ RT и Sputnik", - говорится в заявлении на сайте ассоциации.

Журналисты подчеркивают, что Совет министров ЕС принял далеко идущее решение о цензуре этих СМИ поспешно и без надлежащей проверки. В ассоциации не находят оправдания таким недемократическим мерам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Телеканал RT
Телеканал RT
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.