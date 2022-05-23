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Эрдоган отказался ввязываться в "шоу по Украине"

20:37
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Президент Турции заявил о начале антитеррористических операций на границах

Отношения Турции с Россией продолжают развиваться во всех направлениях. Ввязываться в "шоу по Украине" Анкара не намерена, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях", - сказал Эрдоган.

Президент Турции выступил с обращением к народу после очередного заседания кабинета министров. Эрдоган сообщил, что Вооруженные силы страны начнут антитеррористические учения на турецких границах, передает РИА Новости.

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