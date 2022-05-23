Путин потребовал к 1 августа представить план развития Севморпути

Необходимо обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов

План развития Северного морского пути до 2035 года должен быть утвержден к 1 августа. Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин. Как поясняется в списке поручений главы государства, это необходимо для обеспечения надежной и безопасной перевозки грузов по Севморпути.

Централизованные полномочия по управлению Северным морским путем передадут Росатому. Соответствующий законопроект должен быть готов к 15 июля.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих централизацию полномочий по управлению Северным морским путем и организации судоходства в его акватории в целях их осуществления госкорпорацией "Росатом", - говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

А к марту 2023 года правительству поручено разработать и внести в Госдуму законопроект о едином операторе северного завоза. Также кабмин представитпредложения о субсидировании кредитов, привлекаемых для завоза товаров, необходимых для жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"