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Time включил Путина и Зеленского в список влиятельных персон

21:32
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Статью о президенте Украины написал американский лидер Джо Байден

Американский журнал Time включил Владимира Путина и Владимира Зеленского в список 100 самых влиятельных людей 2022 года (категория "Лидеры"). Статью о президенте Украины написал американский лидер Джо Байден.

Байден назвал Зеленского лидером, "достойным храбрости и стойкости" украинцев, и поставил ему в заслугу то, что тот своим примером вдохновил "нации свободного мира", пишет РИА Новости.

В категорию "Иконы" вошел лауреат Нобелевской премии, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Год назад Time поместил на обложку президента США Джо Байдена в темных очках, в отражении которых изображен президент России Владимир Путин.

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Владимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский
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