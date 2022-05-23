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Названы компании в США, заинтересованные в кризисе на Украине

21:43
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Выгоду получают технологические гиганты

Американские технологические гиганты – главные бенефициары конфликта на Украине. Корпорации Google, признанная в России экстремистской Meta, а также Amazon получают выгоду от очередного глобального кризиса, вызванного подорожанием топлива и разрывом логистических цепочек, убежден основатель и глава маркетинговой компании S4 Capital Мартин Соррелл.

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Как отметил Сорелл в интервью CNBC, решающую роль для компаний сыграют их системы кибербезопасности. Они будут особенно востребованы властями в условиях вооруженного конфликта на Украине.

Кроме того, правительства и IT-компании смогут использовать облачные технологии в рамках разворачивающейся кибервойны. При этом риск повторного схлопывания "пузыря доткомов", уже случавшегося в начале 2000-х годов, Соррелл считает низким из-за слишком большой переоценки инвесторами акций технологических компаний.

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