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ВСУ заминировали химзавод в Лисичанске

22:08
  • понедельник
  • 23 мая 2022

На территории предприятия размещена украинская артиллерия

Украинские националисты заминировали емкости с опасными химическими веществами на Лисичанском заводе редких газов. В ангарах предприятия ВСУ оборудовали позиции артиллерии и реактивных систем залпового огня. При этом сотрудников завода и местных жителей насильно удерживают в подземных сооружениях, используя их в качестве живого щита, сообщил  начальник Национального центра управления обороной России генерал- полковник Михаил Мизинцев.

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"В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей", - сказал Мизинцев на брифинге.

По данным Минобороны, националисты систематически обстреливают с этих позиций районы дислокации ВС России и формирований ЛНР, провоцируя их на ответный удар. Цель боевиков - обвинить российские войска в убийстве мирных жителей и техногенной катастрофе, передает ТАСС.

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