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В Лондоне заявили об угрозе системе GPS со стороны России

22:37
  • понедельник
  • 23 мая 2022

Москва может нарушить работу обеспечивающих навигацию спутников

Россия предпринимала активные попытки глушения сигнала GPS на территории Украины после начала военной спецоперации. Москва может нарушить работу спутников, обеспечивающих функционирование системы навигации, в Лондоне и Вашингтоне спешно ищут альтернативу, пишет британская The Times.

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В британском правительстве изданию подтвердили, что кабмин рассматривает различные варианты усиления безопасности Соединенного Королевства. В том числе - и альтернативы GPS, не предполагающие использования спутников.

Эксперты заявляют, что внезапное прекращение работы GPS является "почти экзистенциальной" угрозой. Это приведет к сбоям в работе систем энергоснабжения, мобильных телефонов, банков и серьезно затруднит использование высокоточных вооружений.

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