ЦБ назвал фейком сообщение о лимите на снятие наличных

В той же категории – новость о запрете на досрочное закрытие вкладов

Банк России не вводил лимитов на снятие наличных. Не было и запрета на досрочное закрытие вкладов, сообщили в Центробанке.

"Проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что, закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты", - сообщает ЦБ в Telegram-канале.

Банк прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о якобы разосланном письме, согласно которому кредитные организации должны ограничить выдачи срочных вкладов суммой до 1 миллиона рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных в банкоматах не более 50 тысяч рублей, а также запретить досрочное прекращение вкладов. В ЦБ эти сообщения назвали "фейком дня, а возможно и месяца".

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