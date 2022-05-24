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"Известия" узнали подробности реформы накопительных пенсий

09:30
  • вторник
  • 24 мая 2022

Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в эту сессию

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил газете "Известия", что до 31 июля в парламент может быть внесен разработанный Министерством финансов и Центробанком проект закона о реформе накопительных пенсий.

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Как уточнил собеседник издания, документ предполагает страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами, софинансирование со стороны государства и налоговые вычеты в размере 6%.

Вместе с тем источники газеты сообщили, что решение по законопроекту, скорее всего, не будет принято в этом году. При этом сформированные добровольные пенсионные накопления останутся замороженными.

По мнению экспертов, запуск системы добровольных пенсионных накоплений будет возможен в более стабильных экономических и финансовых условиях.

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