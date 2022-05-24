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Лавров: Россия подумает, возобновлять ли отношения с Западом

08:20
  • вторник
  • 24 мая 2022

Москва намерена полагаться только на себя и надежных партнеров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в рамках проекта гимназии имени Примакова "Сто вопросов лидеру", что Москва серьезно подумает, нужно ли ей восстанавливать отношения с Западом.

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"Это зависит целиком от западных стран", - уточнил глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что Россия отныне намерена полагаться только на себя и ведущие независимую политику государства. Также министр рассказал, что был поражен тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию и стал поощрять русофобию на бытовом уровне.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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