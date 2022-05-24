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Власти Херсонской области попросят о размещении российской военной базы

09:44
  • вторник
  • 24 мая 2022

Российские военные взяли регион под контроль в середине марта

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в разговоре с РИА "Новости", что в регионе должна быть военная база Российской Федерации.

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"Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Херсонскую область уже сегодня защищает именно российская армия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Херсонскую область российские военные взяли под контроль в середине марта.

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