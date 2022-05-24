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Зеленский отказался встречаться с кем-либо, кроме Путина

08:20
  • вторник
  • 24 мая 2022

Украинский лидер рассчитывает провести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективу встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом России. И только в том случае, если вопрос на столе будет один - прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить", - сказал Зеленский, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что организовать такую встречу становится все сложнее.

Ранее Зеленский заявлял, что готов обсуждать с Путиным любые вопросы.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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