ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Саудовская Аравия предпочла не выбирать между Россией и Украиной

09:52
  • вторник
  • 24 мая 2022

Королевство не поддерживает односторонние санкции

Министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим заявил в интервью газете Nikkei, что королевство не намерено делать выбор между Россией и Украиной.

Путин рассказал о непростой ситуации с санкциями
Антироссийские санкции Запада ударили по бедным странам

"Мы имеем глубокие торговые связи и с Россией, и с Украиной и намерены их поддерживать", - сказал он.

По словам министра, санкции против России "носят односторонний характер и останутся односторонними", Саудовская Аравия не намерена вводить ограничения.

Также Фейсал аль-Ибрагим высоко оценил роль соглашения ОПЕК+ с участием России.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.