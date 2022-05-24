Саудовская Аравия предпочла не выбирать между Россией и Украиной

Королевство не поддерживает односторонние санкции

Министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим заявил в интервью газете Nikkei, что королевство не намерено делать выбор между Россией и Украиной.

"Мы имеем глубокие торговые связи и с Россией, и с Украиной и намерены их поддерживать", - сказал он.

По словам министра, санкции против России "носят односторонний характер и останутся односторонними", Саудовская Аравия не намерена вводить ограничения.

Также Фейсал аль-Ибрагим высоко оценил роль соглашения ОПЕК+ с участием России.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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