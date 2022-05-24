ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Болгария поднимет в ЕК вопрос оплаты российского газа в рублях

08:20
  • вторник
  • 24 мая 2022

София попросит разъяснений

Болгария собирается провести переговоры с Еврокомиссией относительно требования российских властей оплачивать поставки газа в рублях. Об этом рассказал болгарский министр энергетики Александр Николов.

По словам политика, этот "очень хороший вопрос" будет поднят Софией на уровне Еврокомиссии. На данный момент ЕК дала понять, что платежи в рублях являются нарушением санкций, но нужно различать государственные компании и коммерческие корпорации, отметил Николов.

Министр выразил надежду на получение дополнительных инструкций от Брюсселя, а также анонсировал "конкретные шаги, особенно на уровне общих поставок и закупок".

При этом Николов подчеркнул, что в Европе "уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким", сообщает BTV.

Россия с 1 апреля осуществляет расчеты за поставки газа недружественным государствам в рублях. В Евросоюзе это назвали попыткой обойти антироссийские санкции. При этом в ряде европейских государств признают сильную зависимость от российского газа и большие трудности с отказом от него.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.