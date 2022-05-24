Болгария поднимет в ЕК вопрос оплаты российского газа в рублях

София попросит разъяснений

Болгария собирается провести переговоры с Еврокомиссией относительно требования российских властей оплачивать поставки газа в рублях. Об этом рассказал болгарский министр энергетики Александр Николов.

По словам политика, этот "очень хороший вопрос" будет поднят Софией на уровне Еврокомиссии. На данный момент ЕК дала понять, что платежи в рублях являются нарушением санкций, но нужно различать государственные компании и коммерческие корпорации, отметил Николов.

Министр выразил надежду на получение дополнительных инструкций от Брюсселя, а также анонсировал "конкретные шаги, особенно на уровне общих поставок и закупок".

При этом Николов подчеркнул, что в Европе "уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким", сообщает BTV.

Россия с 1 апреля осуществляет расчеты за поставки газа недружественным государствам в рублях. В Евросоюзе это назвали попыткой обойти антироссийские санкции. При этом в ряде европейских государств признают сильную зависимость от российского газа и большие трудности с отказом от него.

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