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ВСУ разбомбили элитный поселок в Харьковской области

09:40
  • вторник
  • 24 мая 2022

Жители заблаговременно покинули поселок

Артиллерийскими обстрелами украинских военных частично разрушен элитный поселок в Харьковской области, в котором отдыхали судьи, прокуроры и предприниматели.
ВСУ заминировали химзавод в Лисичанске

Поселок расположен под городом Изюм, в районе Оскольского водохранилища, недалеко от границы с Донецкой Народной Республикой.

Повреждены деревянные и кирпичные постройки. Населенный пункт пустовал, о пострадавших не сообщается. Однако на территории поселка оставались яхты, катера и дорогие автомобили, сообщает РИА Новости.

С позиций ВСУ продолжаются обстрелы Донбасса. 21 мая сообщалось, что пять мирных жителей погибли в посёлке Владимировка на территории ДНР. Украинские радикалы также выпустили снаряды по Михайловке, Володарской и Озеряновке. В Мариуполе пострадал ребенок.

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