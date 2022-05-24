Более 187 тысяч человек получили гражданство России в 2022 году

Это почти на 36 тысяч меньше аналогичного периода 2021 года

В период с января по апрель 2022 года свыше 187 тысяч иностранных граждан получили российское гражданство. Это следует из сводки показателей МВД России по миграционной ситуации. Показатель оказался почти на 36 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Вместе с тем почти вдвое выросло количество виз, оформленных иностранных гражданам: в 2021 году — 44680, в 2022 году — более 76 тысяч.

С почти 3 млн до 5,1 млн выросло количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, с 74 тысяч до почти 97 тысяч — число оформленных видов на жительство иностранцам, с 35 тысяч до почти 61 тысячи — количество разрешений на временное проживание, сообщает ТАСС.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон "О гражданстве", упрощающие процедуру приобретения российского гражданства для некоторых категорий лиц. Поправки в первую очередь затрагивают граждан бывшего СССР, их детей, участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также лиц, имеющих в России близких родственников.

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