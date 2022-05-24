Опрос показал, где россияне планируют провести отпуск

Только 8% собираются за границу

В 2022 году рассчитывают пойти в отпуск 47% россиян, принявших участие в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах". Еще 27% пока не определились с планами на лето, а 26% уже точно не будут брать отпуск летом.

Среди тех, кто собирается в отпуск, на российские курорты намерены отправиться 27%. 24% будут отдыхать на даче и еще 20% останутся дома. Еще 18% проведут отдых в поездках по России, но не на курортах. Всего 8% собираются за границу.

Среди планирующих отпуск 40% заявили, что собираются отдыхать летом там, где планировали и до начала спецоперации на Украине. 24% отказались от запланированной поездки или изменили ее маршрут. 8% отказались от летнего отпуска, вопреки первоначальным планам.

Отпускной бюджет в 28% случаев не превышает 30 тысяч рублей. 23% надеются уложиться в 30-50 тысяч, столько же — в 50-100 тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей готовы потратить на отпуск 8% опрошенных, свыше 150 тыс. рублей — 5%. Еще 14% заявили, что не собираются тратить деньги на отпуск совсем, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил добавлять неделю оплачиваемого отпуска тем россиянам, которые не менее двух недель своего официального отпуска проводят в России. Парламентарий заявил, что это поддержит отечественную туристическую отрасль.

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