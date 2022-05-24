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Колумбию включили в список основных союзников США вне НАТО

10:10
  • вторник
  • 24 мая 2022

Подписан соответствующий меморандум

Президент Соединенных Штатов официально дополнил список основных союзников США вне НАТО.

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"В рамках своих полномочий как президента я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО", - приводит цитату из соответствующего меморандума пресс-служба Белого дома.

Ранее в марте Байден уже заявлял о намерении предоставить Колумбии этот статус.

Являясь официально признанным союзником США, страна получает, как сказано на сайте Госдепа, "определенные преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности". Никаких обязательств при этом не предусмотрено.

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