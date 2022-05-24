Политолог Дмитрий Орлов высказался о недовольстве и требованиях Польши

Польша недовольна всеми

Вслед за Украиной, которая требует денег от Европы, делиться соседей призывает Польша. В своем категоричном ключе, примерно так же как безапелляционно клянчит деньги Киев. Польский премьер Моравецкий призвал Норвегию делиться доходами от нефти и газа, по его подсчетам, 100 миллиардов евро, которые страна получает от торговли топливом, нужно поделить. Польша гордо объявила о досрочном решении разорвать межправительственное соглашение на поставку российского газа. В Кремле это назвали "оголтелой позицией на грани сумасшествия".

О действиях Польши с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Польша, отказавшись от российского газа, его же получает реверсом из Германии. И естественно он не становится от этого немецким, а Германия берет за это маржу. Польша недовольна, прежде всего, Россией, но и Германией, в том числе по энергетическим вопросам. Потому что Германия отказывается поставлять технику взамен той, которую Польша отправила Украине. Польша недовольна Норвегией, и прямо говорит: поделитесь доходами от нефти и газа. Но, как это часто бывает, игрок, который заявляет слишком высокие ставки и малоадекватные требования, в конце концов проигрывает и вынужден платить больше, чем все остальные. И сюжет с российским газом, который Польше теперь обходится дороже, - это классический пример того, что ставки надо делать в соответствии с тем, чем ты располагаешь", - сказал Орлов.

Полную версию комментария экспертам смотрите в видео.

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