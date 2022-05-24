Президент с протянутой рукой: Зеленский в грош не ставит Европу

Украинский президент не привык благодарить

Вы там как хотите, но к июню Украина должна стать если не членом Евросоюза, то кандидатом, как минимум. Возражения не принимаются. Ультиматум Брюсселю поставил представитель украинского МИД.

"Мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Сейчас Украина – единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой своих жизней", - заявил Олег Николаенко.

Евросовет действительно готов обсудить украинскую заявку на вступление в ЕС в июне. Но обсуждать можно бесконечно, послемайданная Украина видела себя в Европе уже завтра, но Европа видела её в другом месте.

"Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз", - говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

Неугомонный и дерзкий глава украинского МИД Кулеба сделал выговор Евросоюзу, заявив, что Киев не устраивает позиция некоторых европейских стран. Не нужны Украине никакие суррогаты в виде статуса кандидата, только член Единой Европы и точка. Позиция видимо поменялась. Теперь и на кандидата согласны. Привычка требовать и делать выговоры европейским партнерам за нерасторопность за то, что мало денег дают, стала нормой в общении Киева с Единой Европой. Канцлера Олафа Шольца украинский посол Мельник называет обиженной ливерной колбасой, Берлин это проглотил. Европа сдержанно удивляется. Австрийское издание "Хойте" докладывает, что только 40 процентов граждан Австрии поддерживают политику страны в отношении Украины.

Итальянская "Стампа" публикует статью, в которой называет президента Украины бедным родственником с дурным характером, который не привык благодарить за помощь, зато умеет угрожать и ругает всех, кто пытается ему помочь. Человек с протянутой рукой, которому бросились помогать всей Европой, эту Европу в грош не ставит. Член ЕС? Вот уж в действительности всё не так как на самом деле.

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