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У экс-президента Молдавии Додона прошли обыски

10:01
  • вторник
  • 24 мая 2022

Это подтвердила Генпрокуратура Молдавии

Антикоррупционная прокуратура Молдавии и сотрудники Службы информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Об этом во вторник, 24 мая, рассказала представитель молдавской генпрокуратуры Марианна Керпек.

Чиновница отметила, что следственные мероприятия проходят по многим статьям обвинения. Среди них — пассивная коррупция, предательство родины, незаконное обогащение. Официальные подробности Керпек пообещала представить позднее.

В частности, Додона подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка в 2019 году, сообщает РИА Новости.

Игорь Додон являлся президентом Молдавии с 23 декабря 2016 года по 24 декабря 2020 года. В настоящее время он проходит подозреваемым по делу о хищении 12 млн долларов при закупках электроэнергии, в рамках уголовного дела его допрашивали в генпрокуратуре Молдавии.

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