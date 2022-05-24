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Минобороны сообщило о планируемых ВСУ провокациях

08:59
  • вторник
  • 24 мая 2022

Киев планирует обвинить Россию

Украинские националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита, а объекты гражданской инфраструктуры для оборудования оборонительных позиций. Сегодня наше военное ведомство приводит новые факты. 

В двух школах Одессы размещены тяжелое вооружение, бронетехника и реактивные системы залпового огня. Опорным пунктом радикалов стали училище и общежитие в Константиновке Донецкой республики. В городе Горское ЛНР в многоэтажных жилых домах оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов ВСУ. Местных жителей не выпускают из квартир.

Очередную провокацию подготовили неонацисты в Сумской области. Там заминировали мосты через реки Сейм и Любка, их планируют взорвать и обвинить российские войска в ударах по гражданским объектам.

И еще об одном  уже отработанном сценарии Киева сообщает наше Минобороны.

"В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких  газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали  ёмкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно  удерживают сотрудников завода и местных жителей. При этом, националисты систематически обстреливают  из РСЗО позиции Вооружённых Сил России и формирований Луганской народной республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе", - сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
 

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