Киев планирует обвинить Россию

Украинские националисты продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита, а объекты гражданской инфраструктуры для оборудования оборонительных позиций. Сегодня наше военное ведомство приводит новые факты.

В двух школах Одессы размещены тяжелое вооружение, бронетехника и реактивные системы залпового огня. Опорным пунктом радикалов стали училище и общежитие в Константиновке Донецкой республики. В городе Горское ЛНР в многоэтажных жилых домах оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов ВСУ. Местных жителей не выпускают из квартир.

Очередную провокацию подготовили неонацисты в Сумской области. Там заминировали мосты через реки Сейм и Любка, их планируют взорвать и обвинить российские войска в ударах по гражданским объектам.

И еще об одном уже отработанном сценарии Киева сообщает наше Минобороны.

"В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали ёмкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей. При этом, националисты систематически обстреливают из РСЗО позиции Вооружённых Сил России и формирований Луганской народной республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе", - сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.



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