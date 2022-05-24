В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявили мужество и отвагу

Минобороны рассказало о новых подвигах российских солдат и офицеров в ходе специальной военной операции.

Сержант Денис Чесноков на одном из блок-постов задержал украинского диверсанта, который под видом местного жителя вел разведку. В ходе допроса он сообщил о месте дислокации своей группы. Позже она была уничтожена.

Танковая рота старшего лейтенанта Александра Овсянникова, освобождая один из населенных пунктов, прорвала оборону противника. Но при обстреле танк Александра получил повреждения, а механик-водитель был ранен. Старший лейтенант эвакуировал экипаж и продолжил командовать подразделением.

Подполковник Юрий Рогожников оперативно разместил свой самоходно-артиллерийский дивизион на позициях и ударил по противнику. В ходе боя ликвидированы 7 опорных пунктов, 17 единиц бронетехники и до 70 радикалов.

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