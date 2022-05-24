ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

09:11
  • вторник
  • 24 мая 2022

Они проявили мужество и отвагу

Минобороны рассказало о новых подвигах российских солдат и офицеров в ходе специальной военной операции.

Сержант Денис Чесноков на одном из блок-постов задержал украинского диверсанта, который под видом местного жителя вел разведку. В ходе допроса он сообщил о месте дислокации своей группы. Позже она была уничтожена.

Танковая рота старшего лейтенанта Александра Овсянникова, освобождая один из населенных пунктов, прорвала оборону противника. Но при обстреле танк Александра получил повреждения, а механик-водитель был ранен. Старший лейтенант эвакуировал экипаж и продолжил командовать подразделением.

Подполковник Юрий Рогожников оперативно разместил свой самоходно-артиллерийский дивизион на позициях и ударил по противнику. В ходе боя ликвидированы 7 опорных пунктов, 17 единиц бронетехники и до 70 радикалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военная техника ВС России
Военная техника ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.