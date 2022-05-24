ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Беглым - огонь": кадры работы гаубиц "Мста-Б" по позициям ВСУ

09:06
  • вторник
  • 24 мая 2022

Стрельбу ведут на расстоянии до 30 километров

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов  гаубиц "Мста-Б". Артиллерийские подразделения успешно и молниеносно уничтожают бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ.

Стрельбу ведут на расстоянии до 30 километров, как с закрытых огневых позиций, так и без предварительной подготовки - прямой наводкой. После команды "беглым - огонь" осколочно-фугасные снаряды отправляются в сторону противника с частотой один залп в 10 секунд.

"У нас самые рисковые должности - это наводчик и командир орудия. Они должны всегда стоять при орудии. Все пылает, все страшно. Номера расчета прибежали, положили снаряд и убежали. А они ребята рисковые, должны постоянно находиться там", - говорит номер расчета гаубицы "Мста-Б" Виктор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Последствия обстрела ВСУ жилых районов в Донбассе
Последствия обстрела ВСУ жилых районов в Донбассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.