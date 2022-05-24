"Беглым - огонь": кадры работы гаубиц "Мста-Б" по позициям ВСУ

Стрельбу ведут на расстоянии до 30 километров

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б". Артиллерийские подразделения успешно и молниеносно уничтожают бронетехнику и укрепленные позиции ВСУ.

Стрельбу ведут на расстоянии до 30 километров, как с закрытых огневых позиций, так и без предварительной подготовки - прямой наводкой. После команды "беглым - огонь" осколочно-фугасные снаряды отправляются в сторону противника с частотой один залп в 10 секунд.

"У нас самые рисковые должности - это наводчик и командир орудия. Они должны всегда стоять при орудии. Все пылает, все страшно. Номера расчета прибежали, положили снаряд и убежали. А они ребята рисковые, должны постоянно находиться там", - говорит номер расчета гаубицы "Мста-Б" Виктор.

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