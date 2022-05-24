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Два десятка стран отправят Украине дополнительную военную помощь

09:22
  • вторник
  • 24 мая 2022

Накачивание Киева оружием продолжается

Более 20 стран готовы поставлять вооружение Украине. Об этом стало известно во время второго заседания контактной группы Запада по координации военной помощи Киеву. Оно прошло в онлайн-формате.

Министр обороны США Ллойд Остин не преминул поблагодарить Данию за готовность поставить противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки для них, и Чехию, которая поспешила  отправить Украине ударные вертолеты, ракетные системы и танки. Еще несколько стран-доноров, в том числе Италия, Греция  и Норвегия передали артиллерийские системы и боеприпасы.

Готовы ли американцы направить Киеву  высокомобильные реактивные системы залпового огня, шеф Пентагона  не уточнил. При этом генерал еще раз напомнил, что военнослужащих США на Украине не будет. Тем не менее,  американский контингент в Европе за последние несколько месяцев увеличен на 30 процентов.

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