ВОЗ оценила необходимость срочной вакцинации против оспы обезьян

Запас препаратов для немедленного использования ограничен
Представитель Всемирной организации здравоохранения Ричард Пибоди прокомментировал ситуацию с распространением вируса оспы обезьян за пределами Африканского континента.
"Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения", - цитирует специалиста агентство Reuters.
Он добавил при этом, что запас вакцин и антивирусных препаратов для немедленного использования ограничен.
Как указал Пибоди, ограничить распространение вируса помогут "безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук".
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"