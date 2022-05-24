ВОЗ оценила необходимость срочной вакцинации против оспы обезьян

Запас препаратов для немедленного использования ограничен

Представитель Всемирной организации здравоохранения Ричард Пибоди прокомментировал ситуацию с распространением вируса оспы обезьян за пределами Африканского континента.

"Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения", - цитирует специалиста агентство Reuters.

Он добавил при этом, что запас вакцин и антивирусных препаратов для немедленного использования ограничен.

Как указал Пибоди, ограничить распространение вируса помогут "безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук".

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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