ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВОЗ оценила необходимость срочной вакцинации против оспы обезьян

10:10
  • вторник
  • 24 мая 2022

Запас препаратов для немедленного использования ограничен

Представитель Всемирной организации здравоохранения Ричард Пибоди прокомментировал ситуацию с распространением вируса оспы обезьян за пределами Африканского континента.

Оспа обезьян: что известно о новом вирусе
Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за оспы обезьян

"Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения", - цитирует специалиста агентство Reuters.

Он добавил при этом, что запас вакцин и антивирусных препаратов для немедленного использования ограничен.

Как указал Пибоди, ограничить распространение вируса помогут "безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук".

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Оспа обезьян
Оспа обезьян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.