ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция предложила создать на Украине "медицинский коридор"

10:18
  • вторник
  • 24 мая 2022

Для эвакуации больных и раненых

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выступил с инициативой по ситуации на Украине.

Захарова разоблачила ложь Зеленского об "эвакуации" боевиков с "Азовстали"
Турция продолжает выдвигать условия для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

"Для эвакуации из зоны конфликта больных и раненых необходимо создание надежного медицинского коридора. Хочу попросить поддержать это предложение со стороны международного сообщества во главе со Всемирной организацией здравоохранения, - приводит слова главы турецкого Минздрава телеканал NTV.

Как уточнил Коджа, в рамках гуманитарной помощи его страна направляет на Украину лекарства и медицинские препараты.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад во главе с США называет это "актом агрессии". Турция же отказалась вводить против Москвы санкции и взяла на себя роль посредника в переговорах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Флаг Турции
Флаг Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.