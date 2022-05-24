Турция предложила создать на Украине "медицинский коридор"

Для эвакуации больных и раненых

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выступил с инициативой по ситуации на Украине.

"Для эвакуации из зоны конфликта больных и раненых необходимо создание надежного медицинского коридора. Хочу попросить поддержать это предложение со стороны международного сообщества во главе со Всемирной организацией здравоохранения, - приводит слова главы турецкого Минздрава телеканал NTV.

Как уточнил Коджа, в рамках гуманитарной помощи его страна направляет на Украину лекарства и медицинские препараты.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад во главе с США называет это "актом агрессии". Турция же отказалась вводить против Москвы санкции и взяла на себя роль посредника в переговорах.

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