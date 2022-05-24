Собянин рассказал о первых резидентах инновационного центра МГУ

Центр создается совместно с правительством России

В начале 2021 года столичные власти совместно с правительством России и Московским университетом приступили к созданию Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Проектов такого масштаба Россия не знала много десятилетий, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках проекта на территории МГУ появятся сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний, созданы тысячи рабочих мест для московских ученых, выпускников вузов и других высококвалифицированных специалистов.

В настоящее время в Раменках строят три из девяти будущих кластеров ИНТЦ. Первый из них – "Ломоносов" – будет сдан в эксплуатацию уже в 2022 году.

Уже пять компаний получили статус резидентов кластера "Ломоносов". Физически они пока работают в других помещениях, но пользоваться налоговыми льготами и другими преимуществами участников проекта ИНТЦ могут уже сейчас.

Первыми резидентами стали ООО "Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова", ООО "Морской центр", ООО НПП "Центр перспективных технологий", ООО "Уайт Инновейшн" (Группа компаний "White Product Group"), INWAVE (ООО "Микроволновая электроника").

Отбор будущих резидентов ИНТЦ продолжается, о заинтересованности заявили уже более 180 компаний, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение к 2030 году создать не менее 25 кампусов при российских высших учебных заведениях. Соответствующий федеральный проект будет реализован в составе национального проекта "Наука и университеты". Кабмину поручено предусмотреть необходимый объем его финансирования из федерального бюджета.

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