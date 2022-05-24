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За четыре месяца въезд в Россию запретили почти 64 тысячам иностранцев

10:28
  • вторник
  • 24 мая 2022

Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Как следует из сводки показателей МВД по миграционной ситуации, на которую ссылается ТАСС, за четыре месяца 2022 года в Россию запретили въезжать почти 64 тысячам иностранных граждан.

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"За январь - апрель 2022 года направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию - 63 951", - сказано в материалах.

Уточняется, что за аналогичный период прошлого года показатель превысил 76 тысяч.

Также во вторник стало известно, что российское гражданство за четыре месяца текущего года получили свыше 187 тысяч иностранных граждан. Это почти на 36 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

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