Росгвардия уничтожила в Харьковской области более 600 противопехотных мин

Мины могли нанести непоправимый вред мирным жителям

Как сообщила пресс-служба Росгвардии, в Харьковской области саперы ведомства уничтожили свыше 600 противопехотных мин "Лепесток".

"Росгвардейцы обнаружили и уничтожили порядка 640 противопехотных фугасных мин ПФМ-1С "Лепесток" в Харьковской области. Мины могли нанести непоправимый вред не только военнослужащим, но и мирным жителям", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что за месяц одно из инженерных подразделений Росгвардии обезвредило более 200 взрывоопасных предметов в Харьковской области.

Днем ранее стало известно, что военнослужащие Росгвардии в ходе инженерной разведки железнодорожного моста в Харьковской области обнаружили участки, заминированные противотанковыми минами ТМ-62

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"