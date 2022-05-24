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МЧС обжаловало приговор пожарным по делу "Зимней вишни"

10:23
  • вторник
  • 24 мая 2022

В ведомстве назвали решение суда незаконным

В МЧС России заявили о незаконности и необоснованности приговора пожарным, тушивших ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.
Всех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" признали виновными

"МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью", - сказал ТАСС статс-секретарь - замглавы МЧС Алексей Серко.

В свою очередь врио МЧС Александр Чуприян поддержал осужденных и заявил, что поступил бы на их месте точно так же.

"Генина осудили за то, что он не пошел со своим звеном по тому направлению, которое показывал один из родителей. А начальник караула (Бурсин - прим. ред.) принял решение довериться работнику охраны "Зимней вишни". Я сам был начальником караула, я бы поступил точно так же", - сообщил он.

Пожар в четырехэтажном здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Причиной стала протекающая крыша: вода залила светильник, после чего возникло короткое замыкание. Трагедия унесла жизни 60 человек, 37 из них - дети. По делу о пожаре арестованы 15 человек.

29 октября 2021 года суд признал виновными в халатности начальника пожарного караула Сергея Генина и руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина. Их приговорили к пяти и шести годам колонии.

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