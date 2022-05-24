Ограничение полетов в ряд аэропортов России продлено до конца весны

Об этом рассказали в Росавиации

Полеты в аэропорты южной и центральной частей России временно запрещены как минимум до 31 мая. Об этом во вторник, 24 мая, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Ведомство уточнило, что временно ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Другие российские воздушные гавани продолжают работу в штатном режиме.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Ранее российское правительство удвоило объем средств, предназначенных аэропортам центральных и южных регионов России для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей в четверг, 19 мая, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

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