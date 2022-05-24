Зеленский рассказал о плане на случай его убийства

Президент Украины допустил такую угрозу

Украинское законодательство предусматривает план действий в случае убийства главы государства. Об этом во вторник, 24 мая, рассказал президент Украины Владимир Зеленский украинским СМИ.

По словам Зеленского, украинские политики "подготовлены и разделены", это касается президента, премьер-министра и спикера Верховной Рады. Поэтому "если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу", заявил он.

Кабинет министров разделен на две части — "два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", отметил президент Украины. По мнению Зеленского, угроза его убийства существует, сообщает ТАСС.

После начала российской спецоперации Зеленский неоднократно заявлял, что не покинет Украину. Его многочисленные видеообращения были записаны, по утверждению украинского президента, на территории страны. Однако выдвигалось немало версий, где именно находится президент Украины — от бункера подо Львовом до военной базы в Польше.

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