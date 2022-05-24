Доллар упал ниже 57 рублей впервые с 2018 года

Наша валюта продолжает укрепляться

Российская валюта в начале торгов на Московской бирже существенно укрепилась по отношению к доллару и евро с закрытием предыдущей сессии.

Так, курс евро потерял 1,41% и сейчас стоит 59,25 рубля, передает ТАСС.

Доллар упал до значений четырехлетней давности – 56,61 рубля. В последний раз американская валюта столько стоила в марте 2018 года.

Ранее министерство финансов России снизило порог обязательной продажи валютной выручки экспортеров. Теперь требуется продавать не 80%, как раньше, а 50%. Такое решение вызвано стабилизацией валютного курса рубля.

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