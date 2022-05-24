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ФСБ перекрыла канал финансирования террористов в Хабаровске

10:33
  • вторник
  • 24 мая 2022

Были задержаны пять человек

В Хабаровске ликвидирован канал финансирования запрещенной в России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

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По делу проходили пять граждан одной из стран Центральной Азии. Один из них - 26-летний мужчина - добровольно финансировал террористов, а остальные знали об этом, но не сообщали в правоохранительные органы.

Уточняется, что были возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности и несообщении в органы власти.

Спонсора террористов приговорили к восьми годам лишения свободы, остальным назначены денежные штрафы.

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