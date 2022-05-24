"Не хотим быть пушечным мясом": украинские военные обратились к Зеленскому

Командование бросило своих солдат

Российские военные нанесли удары высокоточными ракетами по пунктам управления и десяткам районов скопления живой силы ВСУ. Уничтожены 6 складов боеприпасов, в одном из них хранились снаряды к американским гаубицам. Союзные войска освобождают новые территории.

В ДНР подразделения российской армии и народной милиции республики, прорвав оборону, окружили Золотое. Полностью занят Лиман. Наступление было столь стремительным, что ВСУ бежали из города под покровом ночи.

В Луганской народной республике союзные силы наступают на Северодонецк и Лисичанск. Агломерации уже окружены с трех сторон.

"Тактику и стратегию противник применяет такую же, как он применял в Рубежном и Попасной. Он использует гражданскую инфраструктуру для своих военных целей, прикрывается мирными гражданами в качестве живого щита", - сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Военные эвакуируют мирных жителей. Раненую пожилую женщину нашли в одном из подвалов в районе Мариуполя. Оказали первую помощь и отправили в тыл: "Как вас зовут мальчики? По именам хотя бы. За кого помолиться? В общем, за русских солдат! Которых мы 8 лет ждали. Мечтали вас всех увидеть. Думали, ну когда же вы, наконец, придете. Потому что нас эти фашисты додавили".

Наступление поддерживает российская артиллерия. По позициям националистов работают батареи гаубиц "Мста-Б". В Лисичанке уничтожен командный пункт артиллерии 57 мотопехотной бригады, который базировался в местной гимназии.

Обычная практика командования ВСУ сегодня - бросать своих. Прямо с фронта бойцы обращаются уже напрямую к президенту: "Мы, военнослужащие 13 мотопехотного полка, обращаемся к главнокомандующему вооруженных сил Украины с просьбой не использовать нас, как пушечное мясо. Командование нас не слышит и игнорирует все просьбы. Зато сегодня приезжало руководство 58 бригады и заявили, что будут сажать нас в тюрьму".

Но Зеленский не отвечает. Зато депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект, который разрешает офицерам ВСУ расстреливать солдат, отказывающихся выполнять приказы.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"