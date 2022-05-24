Почти сотня домов затоплена в результате паводка в Якутии

Из опасной зоны эвакуируют людей

В Якутии в результате сильного паводка подтоплено почти сто жилых домов. В воде и более 130 дворовых территорий. Из опасной зоны эвакуируют людей. Спасатели укрепляют дамбы и подрывают лёд на реках. Круглосуточный мониторинг ведут при помощи вертолётов.

Самая сложная ситуация - в Намском районе. Здесь уровень Лены достиг 987 метров, при критической отметке – 950. Местные жители вынуждены буквально нести вахту, чтобы не проснуться в воде. Вода вплотную подошла и к столице Якутии – затоплен микрорайон Даркылах. В городе строят песчаные дамбы.

Протяжённость ледохода на Лене сейчас - около 70 километров. И чем ниже по течению, тем больше так называемых закраин, где лёд поднимается, образуя заторы. И чтобы с повышением температуры вся эта масса не начала резко таять, её взрывают.

"За сутки проведено 5 подрывов на реке Лена в Намском районе. Израсходовано более 5 тонн взрывчатых веществ. Ледовое поле частично разрушено. По правой протоке начался густой ледоход. Рост уровней воды замедлился", - сообщили в региональном МЧС.

В результате выше по течению Лены уровень воды начал снижаться, однако всё ещё сохраняется затор по левой протоке реки, сейчас здесь проводят подготовительные работы для подрыва льда. Также ведётся постоянный мониторинг с воздуха.

"ТВ Центр".

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