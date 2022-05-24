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Патриарх Кирилл призвал к защите исторического единства Русской Церкви

14:55
  • вторник
  • 24 мая 2022

Патриарх провел литургию в Храме Христа Спасителя

В России сегодня отмечают День славянской письменности и культуры. По всей стране проходят мероприятия, посвящённые памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В Москве после крестного хода состоялся традиционный молебен у памятника братьям-просветителям на Славянской площади. Утром литургию в Храме Христа Спасителя совершил патриарх Кирилл. В своём обращении к верующим предстоятель особо отметил тяжёлое положение православных приходов на Украине. И призвал к защите исторического единства Русской Церкви.

"Сегодня мы переживаем очень непростое время, время скорбное, когда внешние силы пытаются разорвать единство Русской Православной Церкви. А потому молимся о том, чтобы епископат Украинской церкви, наши братья, сохранили силу духа, мужество, способность сопротивляться внешним давлениям. Я сегодня особенно молюсь о том, чтобы силы зла не поколебали единства нашей Церкви", - сказал патриарх.

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Патриарх Кирилл
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