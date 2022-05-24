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В Москве за 12 лет построили 110 храмов

11:57
  • вторник
  • 24 мая 2022

Всего в столице создано более 250 новых приходов

В Москве за последние 12 лет возведено 110 храмовых комплексов. Итоги масштабной программы строительства подвели на специальной конференции.

Как отметил советник мэра и Патриарха Владимир Ресин, всего в столице создано более 250 новых приходов. На площадках, где идут работы, действуют временные часовни. Цель программы, аналогов которой нет во всём мире, - открыть храмы в шаговой доступности во всех густонаселённых районах мегаполиса. Строительство ведут на благотворительные пожертвования.

"Основные средства - это не благотворители крупные, а прихожане, именно простые люди, которые может один раз в этот храм зашли", - рассказал Ресин.

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Владимир Ресин осмотрел новый храм
Новый храм
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