Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Сони Евлановой

У девочки редчайшая нейропатология - болезнь Мойя-мойя

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение трёхлетней Сони Евлановой. У девочки редчайшая нейропатология - болезнь Мойя-мойя. Из-за сужения сосудов головного мозга нарушается приток крови. Это приводит к инсультам. Их Соня пережила уже три. Девочке провели несколько сложнейших операций по замене сосудов в Швейцарии. Сейчас, чтобы оценить динамику лечения, необходимо финальное обследование в той же клинике. Но стоит оно больше пяти миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Но помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Трёхлетняя Сонечка снова начала улыбаться и говорить. Хотя ещё недавно врачи уверяли, что этого не будет. За свою жизнь девочка перенесла уже три инсульта. Первый – когда ей было полгода.

"Мы проснулись и у неё не работала левая половина тела вообще. Это был самый обширный, когда ребёнка парализовало просто совсем. Она не могла не кушать, не переворачиваться, неделю лежала", - рассказывает мама Эльвира Аблякимова.

После детальных обследований выяснилось, что у девочки редчайшая нейропатология. Ведущие внутричерепные артерии сужаются, разветвляются на тончайшие отростки, и постепенно исчезают. Кровоснабжение головного мозга замедляется. Визуально такая сосудистая сеть выглядит как клубы дыма. Так и переводится название болезни с японского - Мойя-мойя.

Девочка перенесла три сложнейших операции по замене сосудов. Для этого пришлось её везти в Швейцарию – в Цюрихе находится один из двух в мире центров, которые занимаются болезнью Мойя-мойя. Услуги клиники обошлись в 26 миллионов рублей. Их помогли собрать неравнодушные люди.

"Когда нам выставили счёт в 26000000 руб, я не верила, что мы соберём", - говорит мама девочки.

Операция прошла успешно, судороги прекратились. Но девочка всё равно получает специальную терапию - взрослая доза аспирина каждый день. Несмотря на огромные побочные эффекты, отменять препарат родители боятся. Лечение нельзя считать законченным без финального обследования.

"Это обследование нужно, чтобы посмотреть, в каком состоянии мозг, не было ли новых инсультов. И посмотреть, как ведут себя сосуды, который профессор положил для роста", - говорит мама.

Процедуру необходимо провести у того же профессора Нади в Цюрихе. Услуга клиники стоит 5052335 рублей. И семья снова обращается к неравнодушным. Совершенно невозможно допустить, чтобы все предыдущие усилия были напрасны. Тем более что у Софочки иногда появляются пугающие симптомы:

"Просто резко отключается от внешнего мира, засматривается, ничем не привлечь внимание. Абсолютно ничем. Мы и руками махали перед лицом, чтобы как-то отвлечь. Это называется ишемическая атака", - рассказывает мама.

Сейчас девочка круглосуточно находится под наблюдением родителей. Жизнь семьи как будто на паузе: дочку не отдать в садик, невозможно планировать работу. Сейчас, без обследования, вообще непонятно, как быть дальше:

"Без него мы не знаем, насколько состояние Софы улучшилось. Или ухудшилось, не дай бог", - говорит мама.

Молодые родители - маме всего 23 года – поверили в чудо, когда удалось собрать первую немыслимую сумму на операцию. Они и сейчас верят, что все получится, ведь нынешний сбор в разы меньше. И это последний шаг к их мечте: чтобы дочка была здорова.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Лечение нельзя считать законченным без финального обследования. Помощь Соне нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Сони Евлановой, программа 1416

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