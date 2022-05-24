ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минсельхоз призвал не бояться ухода продовольственных зарубежных компаний

11:16
  • вторник
  • 24 мая 2022

Это не влияет на наличие продуктов в магазинах, заверили в ведомстве

Министерство сельского хозяйства России спокойно относится к уходу зарубежных компаний с российского продовольственного рынка. Об этом во вторник, 24 мая, рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Разин.
Кремль согласился с мнением об угрозе глобального продовольственного кризиса

Выступая на бизнес-конференции "Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году", Разин пояснил, что при этом процессе меняются лишь конечные держатели активов. Однако это говорит только о том, что "кто-то другой будет получать прибыль". Хотя меняются собственники, продукты на прилавках магазинов как были, так и остались, подчеркнул представитель Минсельхоза.

Замминистра отметил, что появляются новые инвесторы — "люди с финансовыми ресурсами, с новым взглядом на отрасль также входят в агробизнес и вкладываются в новые проекты".

Министерство внимательно следит за ситуацией, заверил Разин. По его словам, вопрос сохранения производства является необсуждаемым и безусловным, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главными виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире являются недружественные России государства, которые ввели больше всего антироссийских санкций. Именно эти государства, подчеркнул Володин, спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие, вводя незаконные санкции против России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Покупатели в мясном отделе
Покупатели в мясном отделе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.