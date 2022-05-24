Минсельхоз призвал не бояться ухода продовольственных зарубежных компаний

Это не влияет на наличие продуктов в магазинах, заверили в ведомстве

Министерство сельского хозяйства России спокойно относится к уходу зарубежных компаний с российского продовольственного рынка. Об этом во вторник, 24 мая, рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Разин.

Выступая на бизнес-конференции "Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году", Разин пояснил, что при этом процессе меняются лишь конечные держатели активов. Однако это говорит только о том, что "кто-то другой будет получать прибыль". Хотя меняются собственники, продукты на прилавках магазинов как были, так и остались, подчеркнул представитель Минсельхоза.

Замминистра отметил, что появляются новые инвесторы — "люди с финансовыми ресурсами, с новым взглядом на отрасль также входят в агробизнес и вкладываются в новые проекты".

Министерство внимательно следит за ситуацией, заверил Разин. По его словам, вопрос сохранения производства является необсуждаемым и безусловным, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главными виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире являются недружественные России государства, которые ввели больше всего антироссийских санкций. Именно эти государства, подчеркнул Володин, спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие, вводя незаконные санкции против России.

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