ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Молдавии задержали бывшего президента Игоря Додона

10:56
  • вторник
  • 24 мая 2022

Политик задержан на трое суток

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках следственных действий. Об этом во вторник, 24 мая, рассказала пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Керпек.
У экс-президента Молдавии Додона прошли обыски

Как уточняется, политик задержан по подозрению в государственной измене и ряде других преступлений. Додона поместили в следственный изолятор после обысков по месту его жительства и ряде помещений, которые принадлежат подозреваемому — всего в 12 помещениях.

Керпек пояснила, что расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена", сообщает "Интерфакс".

18 мая было отменено распоряжение прокуратуры от 2020 года с отказом в возбуждении уголовного дела в отношении Додона. Генпрокурор Молдавии подписал новое постановление — в отношении политика было возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Игорь Додон
Игорь Додон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.