В Молдавии задержали бывшего президента Игоря Додона

Политик задержан на трое суток

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках следственных действий. Об этом во вторник, 24 мая, рассказала пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Керпек.

Как уточняется, политик задержан по подозрению в государственной измене и ряде других преступлений. Додона поместили в следственный изолятор после обысков по месту его жительства и ряде помещений, которые принадлежат подозреваемому — всего в 12 помещениях.

Керпек пояснила, что расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена", сообщает "Интерфакс".

18 мая было отменено распоряжение прокуратуры от 2020 года с отказом в возбуждении уголовного дела в отношении Додона. Генпрокурор Молдавии подписал новое постановление — в отношении политика было возбуждено уголовное дело.

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