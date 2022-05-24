Российская авиация сбила украинский МиГ-29 у Краматорска

Выведена из строя 31 единица военной техники
Российская истребительная авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска.
Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, авиацией ВКС России поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".
Также за сутки российские военные уничтожили дивизион 14-й механизированной бригады, склад 155-мм снарядов к американским гаубицам, сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч".
В результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники, добавили в Минобороны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"