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Российская авиация сбила украинский МиГ-29 у Краматорска

10:47
  • вторник
  • 24 мая 2022

Выведена из строя 31 единица военной техники

Российская истребительная авиация сбила украинский самолет МиГ-29 в районе Краматорска.
В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, авиацией ВКС России поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

Также за сутки российские военные уничтожили дивизион 14-й механизированной бригады, склад 155-мм снарядов к американским гаубицам, сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч".

В результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники, добавили в Минобороны.

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