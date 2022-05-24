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Мэр Мелитополя: город сохранили российские военные

11:12
  • вторник
  • 24 мая 2022

Инфраструктура уже восстановлена

Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила, что российские военные помогли сохранить город.

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"Город сохранили российские военные, стараясь не разрушить ни одну клумбу, не то, что здание. Но Мелитополь обстреливали украинские военные формирования", - цитирует ее РИА "Новости".

Как добавила Данильченко, инфраструктура уже восстановлена, все коммунальные предприятия работают.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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