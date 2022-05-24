Мэр Мелитополя: город сохранили российские военные

Инфраструктура уже восстановлена

Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила, что российские военные помогли сохранить город.

"Город сохранили российские военные, стараясь не разрушить ни одну клумбу, не то, что здание. Но Мелитополь обстреливали украинские военные формирования", - цитирует ее РИА "Новости".

Как добавила Данильченко, инфраструктура уже восстановлена, все коммунальные предприятия работают.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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