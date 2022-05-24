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Захарова рассказала о новой концепции внешней политики России

11:16
  • вторник
  • 24 мая 2022

Процесс разработки находится в активной фазе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что процесс разработки новой концепции российской внешней политики активно идет.

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"Он коллективный, он никакой не спущенный как нечто к исполнению", - уточнила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что доктринальный документ является плодом коллективных усилий - в том числе аналитических и научных.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад во главе с США называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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