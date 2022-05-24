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Патрушев предупредил Запад об опасности "озверевших украинских молодчиков"

11:30
  • вторник
  • 24 мая 2022

Нацизм нужно искоренить на 100%

Все цели военной спецоперации России на Украине будут выполнены.
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Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и Факты". Важно на 100% искоренить нацизм в соседней стране, поэтому Москва не гонится за сроками спецоперации.

"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме", - сообщил он.

Кроме того, Патрушев предупредил руководство стран, которое поддерживает киевский режим, об опасности вооруженных украинцев, разгуливающих по западным городам.

"Наверное, западники не снимут розовые очки до тех пор, пока озверевшие украинские молодчики не начнут буянить на их улицах", - заметил он.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркнул президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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