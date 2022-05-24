Продолжительность жизни в мире сократилась на два года

Об этом сообщила ВОЗ

За время пандемии коронавирусной инфекции средняя продолжительность жизни человека в мире уменьшилась на два года. Об этом во вторник, 24 мая, рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

В ходе IV Международного конгресса "Health age. Активное долголетие" представитель организации напомнила, что 20 мая ВОЗ презентовала очередной доклад о продолжительности жизни и смертности.

Как уточнила Вуйнович, продолжительность жизни в мире во время пандемии COVID-19 сократилась впервые с 1950 года, опустившись с 72,5 лет до отметки менее 71 года, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минздраве рассказали, что главной задачей российской системы здравоохранения является обеспечение продолжительности жизни граждан в 78 лет, поэтому важны именно профилактические программы, предупреждение заболеваний, вакцинация. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что по этому направлению необходима "быстрая победа".

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